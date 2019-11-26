"Мы проигрываем гонку с климатом": неутешительный доклад ООН

Температура на Земле к концу нынешнего столетия может вырасти на более чем 3,5 градуса Цельсия, если не предпринять намеченных в Парижском соглашении по климату шагов по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.

И для того, чтобы повышение температуры не превысило к 2100 году 1,5 градусов Цельсия, уже к 2030 году потребуется уменьшить выбросы на 55%.

Об этом говорится в ежегодном докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Глобальные выбросы все еще растут. Пару лет назад, когда уровень выбросов углекислого газа не менялся в течение нескольких лет, мы надеялись, что это говорило о стабилизации. Но в 2017 и 2018 (данных по 2019 году у нас пока нет) общий уровень выбросов пошел вверх, а выбросы углекислого газа в прошлом году выросли на 2% — что превышает средний показатель за 10 лет Джон Кристенсен директор ЮНЕП-ДТУ

Как отмечается в докладе, страны потерпели коллективную неудачу, не сумев остановить глобальный рост эмиссии парниковых газов.

Мы участвуем в гонке за наши жизни с климатическим кризисом, и пока проигрываем Антониу Гутерриш генсекретарь ООН

Исходя из отчета, 78% выбросов парниковых газов приходится на страны G20.

Семи странам рекомендуется предпринять больше усилий, чтобы выполнить необходимые требования. Это касается Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Южной Кореи, ЮАР и США.