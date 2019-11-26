"Мы проигрываем гонку с климатом": неутешительный доклад ООН

Температура на Земле к концу нынешнего столетия может вырасти на более чем 3,5 градуса Цельсия, если не предпринять намеченных в Парижском соглашении по климату шагов по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.
И для того, чтобы повышение температуры не превысило к 2100 году 1,5 градусов Цельсия, уже к 2030 году потребуется уменьшить выбросы на 55%.
Об этом говорится в ежегодном докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Как отмечается в докладе, страны потерпели коллективную неудачу, не сумев остановить глобальный рост эмиссии парниковых газов.
Исходя из отчета, 78% выбросов парниковых газов приходится на страны G20.
Семи странам рекомендуется предпринять больше усилий, чтобы выполнить необходимые требования. Это касается Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Южной Кореи, ЮАР и США.