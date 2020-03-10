Праздник Пурим в Хевроне

Еврейские поселенцы, проживающие в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, отметили иудейский праздник Пурим. По традиции, некоторые участника праздничного шествия были наряжены в костюмы персонажей библейской истории, лежащей в основе праздника: Есфири, Мардохея, царя Артаксеркса и злодея Амана. Палестинцы наблюдали за праздником из-за стены, которая отделяет еврейскую часть города от арабской.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.