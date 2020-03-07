В мечетях Мекки и Медины провели санитарную обработку

Чтобы остановить распространение COVID-19 специалисты по указанию властей провели дезинфекцию в двух главных святынях ислама - Запретной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине. На сегодняшний день в Саудовской Аравии подтверждены пять случаев заражения новым типом коронавируса. В минувшую среду было введено временное ограничение для подданных королевства и иностранцев на совершение малого хаджа. Также ограничен въезд в Саудовскую Аравию по туристическим визам для прибывающих из стран, где зарегистрировано наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом.
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