В мечетях Мекки и Медины провели санитарную обработку

Чтобы остановить распространение COVID-19 специалисты по указанию властей провели дезинфекцию в двух главных святынях ислама - Запретной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине. На сегодняшний день в Саудовской Аравии подтверждены пять случаев заражения новым типом коронавируса. В минувшую среду было введено временное ограничение для подданных королевства и иностранцев на совершение малого хаджа. Также ограничен въезд в Саудовскую Аравию по туристическим визам для прибывающих из стран, где зарегистрировано наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом.