Домашняя работа против коронавируса

Работа и зарплата — или здоровье и безопасность: такая моральная дилемма стоит перед итальянцам. В Милане, крупном центре финансов, культуры и туризма, карантина пока нет — но улицы выглядят гораздо пустыннее, чем обычно.

Многие компании решили перейти на режим "умной работы": не вызвать всех сотрудников в офис, пусть работают на дому.

Тициано Перкинунно, IT-консультант:

"Ещё в пятницу нам на корпоративную почту пришли рекомендации, как уберечься от вируса. Главный пункт — провести по меньшей мере неделю вне офиса, который сейчас всё равно дезинфицируют. Ну и конечно же внимательно следить за состоянием здоровья и немедленно дать знать, если возникнут подозрения" .

Тем, кому приходится приезжать на работу по каким-то причинам, компания выдаёт маски и дезинфицирующее средство. Многим новый рабочий режим нравится даже больше:

"Так есть возможность заняться и какими-нибудь личными делами, это довольно удобно", — признаёт Тициано.

Но что делать, если работать удалённо невозможно? Например трейдеры Миланской биржи не могут покидать рабочее место, даже если оно находится в офисе компании, а не на самой площадке. Здесь вопрос выбора между работой и здоровьем оказывается весьма болезненным и может стоить компаниям серьёзных потерь.

Антонио Тоньоли, глава отдела продаж банка Integrae SIM:

"Мы не можем силой заставить сотрудников приходить на работу. Так что приходится искать все возможные способы, чтобы продолжать действовать в таких условиях. Если ситуация станет хуже, тогда, возможно, нам придётся вообще уйти с биржи".

Губернатор Ломбардии: "Милан не закроется как Ухань"

В Милане, в отличие от некоторых других городов Италии, паники нет. Но беспокойство ощущается. Торговым центрам в выходные предписано закрыться. Небольшие магазины и ресторанчики прерывать работу пока не обязаны.

"Ходят слухи, что власти могут приказать и нам закрыться, если ситуация станет хуже. Но как же нам жить, если мы не сможем работать?", — спрашивает продавщица в магазине одежды.

С другой стороны, миланский "чайнатаун" обезлюдел полностью: все азиатские рестораны и магазины — даже не обязательно китайские — на всякий случай закрыты на неопределённый срок.