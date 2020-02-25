Коронавирус в Милане: "китайский" квартал опустел

В "китайском квартале" Милана почти безлюдно. Прохожих мало, закрытые двери и витрины, стоит мёртвая тишина.

Всего несколько дней тому назад здесь было не протолкнуться, желающих полакомиться китайской кухней в многочисленных ресторанчиках было хоть отбавляй. Но беспечность и веселье сменились напряжённой озабоченностью, усугубляющейся "коронавирусным психозом", подпитанным поступающими новостями о новых случаях заражения и летальных исходах. Запрет на работу всех баров кафе и ресторанов с 6 часов вечера до 6 часов утра в действии.

"Мы делаем всё о нас зависящее, чтобы минимизировать возможное распространение вирусных заболеваний", - гласит вывеска у входа в один из ресторанов, который уже зарегистрировал падение оборота на 70%.

Марта Брамбилла , Euronews:

"Мы находимся на улице Паоло Сарпи в Милане, сердце "китайского квартала". Как видите, все магазины наглухо закрыты; на некоторых висят таблички, извещающие о том, что это лишь временно. Но если в других кварталах города днём еще наблюдается какая-то активность - то здесь всё закрыто и днём".

С прошлой пятницы в поездах Trenord в рамках борьбы с распространением коронавируса проводится усиленная дезинфекция как на месте стоянки (в депо), так и во время остановок между маршрутами. . В понедельник и вторник число пассажиров сократилось на 60%: вместе обычных 800 тысяч поездами воспользовались лишь 350 тысяч. Во вторник некоторые поезда были отменены.

"Наш поезд отменили", - сетует эта женщина.

"Мы приехали из Варезе, и должны были сделать пересадку, но поезд отменили", - говорит другая.

Вокзал Милана после вспышки коронавируса почти пуст . Большинство прохожих добросовестно носят маски в надежде предотвратить заражение. Отменены занятия в учебных заведениях, в том числе и в миланском университете, экзамены отложены.

"Я должна была сегодня сдавать экзамен, ещё один был назначен на завтра, и ещё один - на послезавтра,- рассказывает одна из студенток. - Но все экзамены отменили, и мы даже не знаем, когда наконец сможем их сдать. Мы слушали выступление мэра, и он сказал, что экзамены отложены пока на неделю. Но потом это срок может продлиться на 14-15 дней, так что пока никакой определённости нет".

Министерство спорта Италии сообщило, что несколько футбольных матчей чемпионата страны будут отменены, а другие будут сыграны за закрытыми дверями. Так, при пустых трибунах встретятся и в 1/16 финала Лиги чемпионов миланский "Интер" и болгарский "Лудогорец". В тех регионах, где коронавирус распространяется наиболее активно, введён запрет на любые массовые мероприятия.