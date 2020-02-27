COVID-19: в ЕС тяжелее всего в Италии, там почти 500 заболевших

В Италии на утро четверга насчитывается почти 500 заболевших, 35 из них находятся, как сообщают власти, в критическом состоянии, 12 человек умерли, трое выздоровели.

По мнению Всемирной организации здравоохранения наибольшие опасения также вызывает происходящее в Испании, Германии и Франции, эксперты ВОЗ полагают, что инфекция в настоящий момент распространяется быстрее за пределами Китая, чем в самой Поднебесной.

В Женеве в штаб-квартире организации ееисполнительный директор по европейскому региону Нанс Клюге заявил следующее: "Не должно быть паники, действия правительства Италии мы оцениваем как адекватные, информации, поступающей из Рима от соответствующих ведомств, мы доверяем. Мы работаем в тесном контакте с итальянским минздравом, с комитетом по чрезвычайным ситуациям и защите гражданского населения и с еврокомиссаром, отвечающим за здравоохранение. Наших возможностей должно хватить, чтобы остановить дальнейшее распространение COVID-19".

На испанском Тенерифе сотни туристов помещены в карантин после двух подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Некоторые высказывают опасения, а не станет ли отель таким же рассадником инфекции, каким стал круизный лайнер Diamond Princess: "И что мы тут будем делать в течение ближайших двух недель? У нас есть книжки, но их не хватит на 14 дней. Как развернется ситуация дальше, мы не знаем, нам остается только гадать на картах или играть в шахматы".

Новый случай заражения коронавирусом в Калифорнии может стать первым, как сообщает The Associated Press, когда у заболевшего не было в анамнезе ни поездки в Китай, ни общения с теми, кто вернулся из поездки в Китай.

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что США"полностью готовы к развитию ситуации с COVID-19 по самому негативному сценарию, сегодня зарегистрированы единичные случаи, мы постараемся, чтобы больше зараженных не было".

Как информирует ТАСС, окончательный анализ 7 вернувшихся в Приморский край россиян с лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, должен быть известен специалистам в пятницу.