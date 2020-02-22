"Большой шлем" по дзюдо: непобедимые японцы и серебро Халмурзаева

Во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Дюссельдорфе состоялась церемония открытия, главными героями которой стали талантливые дети, а уже потом на татами вышли лучшие спортсмены мира. Юные поклонники дзюдо смогли попросить автограф у своих кумиров.

Среди женщин особенно отличилась японка Мику Таширо, выступающая в категории до 63 кг. На отборочном этапе она продемонстрировала великолепное владение техниками тачи-вадза и нэ-вадза. В полуфинале японка одолела австрийку Катрин Унтервурзахер, а в финале её соперницей стала олимпийская чемпионка Тина Трстеняк. Каждый раз, когда эти спортсменки встречались на татами, матч заканчивался победой Таширо, и этот поединок не стал исключением. Японка выполнила удержание и поднялась на верхнюю ступень подиума в Дюссельдорфе.

Таширо получила медаль из рук Мариуса Визера, президента международной федерации дзюдо.

Трстеняк - очень сильная дзюдоистка. Первые несколько атак были особенно мощными, но мне удалось сохранить самообладание и победить, так что я очень рада. Мику Таширо победительница в категории до 63 кг

Ещё одному представителю сборной Страны восходящего солнца не было равных в весе до 73 кг. Олимпийский чемпион Сёхей Оно был в отличной форме и на пути к финалу одолел другого олимпийского чемпиона итальянца Фабио Базиле. В решающем поединке трёхкратный чемпион мира вышел на татами против Ана Чангрима, которому ещё ни разу не удавалось одержать верх над Оно. И снова победу праздновал японский дзюдоист.

Награды в этой категории вручил Сергей Соловейчик, вицепрезидент международной федерации дзюдо.

Мне очень сложно противостоять таким сильным спортсменам. С другой стороны, я очень люблю сражаться с сильными соперниками, это настоящее испытание, которое вызывает у меня азарт. Я собираюсь продолжить подготовку к олимпиаде в Токио и надеюсь стать двукратным олимпийским чемпиона. Сёхей Оно победитель в категории до 73 кг

Третье золото в копилку сборной Японии во второй день соревнований положила Чизуру Араи. В финале в категории до 70 кг она одолела Габриэллу Виллемс.

В весе до 81 кг лучшим стал грузин Тато Григалашвили, а россиянину Хасану Халмурзаеву досталось "серебро".

Самый зрелищный приём дня применил монгол Цонгбаатар Ценд-Очир в матче за бронзовую медаль в категории до 73 кг. Великолепно выполненный бросок о-ути-гари не оставил Томми Масиасу ни малейшего шанса на победу.