Абуладзе завоевал "серебро" на турнире по дзюдо в Париже

В эти выходные любители дзюдо собрались в столице Франции, чтобы насладиться одним из главных событий мирового тура международной федерации дзюдо: стартовал парижский турнир "Большого шлема".

Четырёхкратная чемпионка мира Кларисс Агбеньену стала шестикратной победительницей турнира в Париже в категории до 63 кг. В финале её соперницей стала японка Нами Набекура. Хотя француженка уступила ей в прошлом году в Циндао, она не собиралась сдаваться на родной земле. Прекрасная контратака за 13 секунд до конца матча поставила точку в споре за золото на радость местным болельщикам.

Это было сумасшествие какое-то! Когда я вышла на татами, меня переполняла энергия. Атмосфера была потрясающая, зрители громко меня подбадривали. Публика собралась великолепная. Спасибо вам большое, я очень рада. Я и подумать не могла, что так много людей придёт посмотреть на моё выступление. Благодаря им сегодня я была непобедима. Кларисс Агбеньену победительница в категории до 63 кг

Среди мужчин особенно отличился Рюдзю Нагаяма, которому не было равных в категории до 60 кг. В финальном поединке японец сразился с Яго Абуладзе. Россиянину удалось выполнить удержание, но Нагаяма сумел освободиться и выполнил два великолепных броска: сначала сеой-наге, а потом ура-наге. Абуладзе досталось "серебро".

Честно говоря, я не ожидал удержания в самом начале поединка, но когда у меня получилось вырваться, я почувствовал себя очень уверенно и смог показать, на что я способен. Рюдзю Нагаяма победитель в категории до 60 кг

В самом лёгком весе среди женщин победу праздновала украинка Дарья Белодед. В финале она одолела японку Вакану Когу, которая впервые дошла до финала турнира "Большого шлема". У японской сборной осталось всего несколько месяцев, чтобы найти дзюдоистку, которая сможет побороться с Белодед за олимпийское золото в Токио.

Вторую золотую медаль парижского "Большого шлема" непобедимая украинка получила из рук принцесса японского императорского дома Томохито Микасы.

Косоварка Дистрия Красники отметила возвращение в категорию до 52 кг золотой наградой. В финальном матче она одержала верх над итальянкой Одеттой Джуффридой.

Награды в этом весе вручил Франческо Риччи Битти, Президент Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта.

Первая канадская чемпионка мира Криста Дегучи показала, что ей по-прежнему нет равных в весе до 57 кг. В финальном поединке она одолела Сумию Доржсурен из Монголии. Дегучи получила золотую медаль из рук Гергели Гуляша, министра канцелярии премьер-министра Венгрии.

Соичи Хашимото принёс сборной Японии второе "золото", одолев Жансая Смагулова в финале в категории до 73 кг.

Матч за бронзовую награду в этом весе получился очень впечатляющим: Хикматилло Тураев из Узбекистана применил самый зрелищный приём дня. Всего 7 секунд ему понадобилось для того, чтобы уложить на татами Билала Чилолу.