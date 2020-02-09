Абуладзе завоевал "серебро" на турнире по дзюдо в Париже

В эти выходные любители дзюдо собрались в столице Франции, чтобы насладиться одним из главных событий мирового тура международной федерации дзюдо: стартовал парижский турнир "Большого шлема".
Четырёхкратная чемпионка мира Кларисс Агбеньену стала шестикратной победительницей турнира в Париже в категории до 63 кг. В финале её соперницей стала японка Нами Набекура. Хотя француженка уступила ей в прошлом году в Циндао, она не собиралась сдаваться на родной земле. Прекрасная контратака за 13 секунд до конца матча поставила точку в споре за золото на радость местным болельщикам.
Среди мужчин особенно отличился Рюдзю Нагаяма, которому не было равных в категории до 60 кг. В финальном поединке японец сразился с Яго Абуладзе. Россиянину удалось выполнить удержание, но Нагаяма сумел освободиться и выполнил два великолепных броска: сначала сеой-наге, а потом ура-наге. Абуладзе досталось "серебро".
В самом лёгком весе среди женщин победу праздновала украинка Дарья Белодед. В финале она одолела японку Вакану Когу, которая впервые дошла до финала турнира "Большого шлема". У японской сборной осталось всего несколько месяцев, чтобы найти дзюдоистку, которая сможет побороться с Белодед за олимпийское золото в Токио.
Вторую золотую медаль парижского "Большого шлема" непобедимая украинка получила из рук принцесса японского императорского дома Томохито Микасы.
Косоварка Дистрия Красники отметила возвращение в категорию до 52 кг золотой наградой. В финальном матче она одержала верх над итальянкой Одеттой Джуффридой.
Награды в этом весе вручил Франческо Риччи Битти, Президент Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта.
Первая канадская чемпионка мира Криста Дегучи показала, что ей по-прежнему нет равных в весе до 57 кг. В финальном поединке она одолела Сумию Доржсурен из Монголии. Дегучи получила золотую медаль из рук Гергели Гуляша, министра канцелярии премьер-министра Венгрии.
Соичи Хашимото принёс сборной Японии второе "золото", одолев Жансая Смагулова в финале в категории до 73 кг.
Матч за бронзовую награду в этом весе получился очень впечатляющим: Хикматилло Тураев из Узбекистана применил самый зрелищный приём дня. Всего 7 секунд ему понадобилось для того, чтобы уложить на татами Билала Чилолу.