Саранча, штормы и вирус: неделя без комментариев

* Восточная Африка и ряд стран Ближнего Востока страдают от катастрофического нашествия саранчи. Особенно остро эта проблема стоит в Эфиопии, Кении и Сомали. Полчища насекомых уничтожают посевы и пастбища. Непосредственная угроза голода нависла над 19 миллионами человек.

* Шторм "Киара" накрыл весь северо-запад Европы. Во французской Бретани морская пена заполнила улицы порта Сен-Гвеноле. Из-за бури растворённые в морской воде вещества и органические частицы "взболтались" в пену, а сильный ветер вынес её на берег, покрыв улицы городка слоем глубиной по колено взрослому.

* На Великобританию за несколько недель обрушились сразу два сильных шторма: за "Киарой" пришёл "Деннис". Города и деревни по всей стране пострадали от наводнений и оползней. Во многих домах и предприятиях затопило первые этажи, под водой оказались улицы города, припаркованные автомобили, автотрассы и железные дороги.

* В Аргентине тысячи женщин приняли участие в манифестации за разрешение абортов. Вместе с ними выступили представительницы феминистских групп, прибывших из США и Чили. С зелеными платками, эмблемой движения, в руках женщины требовали от правительства права на "легальное, безопасное и бесплатное" прерывание беременности. Сейчас незаконный аборт на родине папы римского влечёт наказание до 4 лет тюремного заключения.

* В Гонконг вернулись "узники Принцессы" — 106 пассажиров, в основном пожилых людей, которые длительное время были изолированы на борту круизного лайнера из-за опасности коронавируса. Но дома им тоже предстоит провести две недели в карантине.