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Ультраортодоксальные еврейские мужчины вступают в стычку с полицией во время акции протеста против призыва в армию
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Видео. Массовый протест ультраортодоксальных евреев в Израиле против призыва в армию

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Тысячи ультраортодоксальных евреев протестуют у Нетании против обязательной службы в армии, требуя освобождения уклонистов на фоне военного кризиса Израиля.

17 июня в Израиле прошла крупная акция протеста: тысячи ультраортодоксальных евреев собрались у тюрьмы № 10 на военной базе Бейт-Лид под Нетанией. Демонстранты выступали против обязательного призыва в армию и требовали освободить мужчин, арестованных за отказ от службы.

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Акция прошла на фоне растущих военных вызовов на нескольких фронтах, что делает вопрос призыва в армию все более значимым для правительства, армии и общества в целом. К тюрьме были стянуты силы безопасности, в том числе автомобиль с водомётом, а демонстранты заполнили территорию перед входом в изолятор.

В центре спора — многолетние отсрочки от службы для студентов религиозных учебных заведений, полностью занятых учебой, политика, действующая ещё с момента создания Израиля в 1948 году. По данным парламентского комитета, ежегодно призывного возраста достигают около 13 000 ультраортодоксальных мужчин, однако в армию идут менее 10 %. Проблема приобрела особую политическую остроту на фоне продолжающихся военных операций Израиля в Газе, Ливане и Сирии, а также обострения напряжённости с Ираном.

В 2017 году Верховный суд постановил, что такие льготы незаконны, однако сменявшие друг друга правительства продолжили их сохранять. Обсуждение этого вопроса усилило давление на коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху после того, как в последние недели ультраортодоксальные партии отозвали свою поддержку.

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