Президент США Дональд Трамп подписал в среду соглашение с Ираном, согласно которому Тегеран должен сократить запасы высокообогащенного урана. Предусматривается также отказ от поддерживаемых США санкций против Ирана, что сразу же позволяет Исламской республике свободно продавать свою нефть. Это крупная уступка со стороны Вашингтона, согласно информации, опубликованной обеими странами.

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"Первоначальное соглашение о прекращении войны вступает в силу немедленно, сразу после того, как его подписали лидеры обеих стран", - заявил в соцсетях премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступивший посредником на переговорах.

Документ предусматривает окончательное прекращение боевых действий и запускает 60‑дневный отсчёт для достижения окончательной договорённости о будущем ядерной программы Ирана, при этом Трамп оставляет за собой возможность возобновить удары. При этом, судя по всему, Иран получает целый ряд выгод уже на первом этапе, почти ничего не отдавая взамен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит Макрон приветствуют Трампа по прибытии в Версальский дворец, среда, 17 июня 2026 года, Версаль, Франция Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

В течение нескольких дней вокруг сделки царили секретность и путаница. Американские чиновники отказывались раскрывать условия, даже после того как заявили, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс подписали её в электронном виде ещё в выходные.

В среду Трамп поставил подпись на бумажном экземпляре во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версале, дворце, где за последние столетия были подписаны многие исторические соглашения, положившие конец войнам и территориальным спорам.

Белый дом планировал провести церемонию подписания в пятницу в Швейцарии, но судьба сделки теперь неопределенна из-за противоречивой информации, поступающей из США, Ирана и Пакистана.

"Она подписана", — сказал Трамп, покидая Версаль после ужина, который завершил его поездку на саммит "Большой семерки" во Франции.

На видео, опубликованном помощником Белого дома, Трамп сидит за столом рядом с Макроном и подписывает бумажный экземпляр соглашения. Затем он передаёт документ и ручку госсекретарю Марко Рубио под аплодисменты присутствующих.

"Это было непросто", — сказал Трамп непосредственно перед тем, как поставить подпись, согласно видео, опубликованному Макроном в соцсетях.

В Тегеране президент Масуд Пезешкиан с каменным лицом подписал соглашение от имени Ирана, сообщило государственное информационное агентство IRNA, опубликовавшее фотографию, на которой он держит в руках документ со своей подписью и подписью Трампа.

Президент Масуд Пезешкиан слушает руководителя Организации по атомной энергии Ирана во время посещения выставки ядерного сектора страны, Тегеран, Иран, 9 апреля 2025 года Iranian Presidency Office via AP/Iranian Presidency Office via AP

Содержание соглашения американские власти пока не обнародовали, однако некоторые утечки в американские СМИ свидетельствуют о том, что Белый дом пошёл на серьёзные уступки, чтобы положить сделку на стол, несмотря на прежнюю жёсткую риторику в адрес Исламской Республики.

Большая часть договорённостей фактически возвращает ситуацию к статусу-кво до начала войны: речь идёт о прекращении боевых действий, возобновлении переговоров между США и Ираном по ядерному проекту Тегерана и открытии Ормузского пролива - ключевой артерии для мировой нефти и природного газа, закрытие которой спровоцировало беспрецедентный глобальный энергетический кризис.

Соглашение предусматривает открытие пролива без взимания пошлин на два месяца, что позволит возобновить поставки пятой части мировых объёмов нефти и газа, но не исключает введения сборов в дальнейшем, говорится в проектах документа, подготовленных обеими странами.

В обмен США намерены приостановить, но не отменять полностью, часть масштабных санкций против Ирана.

Люди с помощью экскаватора ищут тела погибших под обломками разрушенного дома в южной деревне Тулин в Ливане, вторник, 16 июня 2026 года Mohammed Zaatari/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Соглашение также подтверждает приверженность сохранению территориальной целостности Ливана перед лицом вторжения Израиля и продолжающейся агрессии, направленной на позиции "Хезболлах", несмотря на сохраняющееся хрупкое перемирие.

Это один из самых чувствительных пунктов сделки, поскольку Израиль продолжает утверждать, что будет и дальше "защищать себя" и удерживать под оккупацией значительные территории Ливана. Иран настаивает, чтобы в рамках соглашения Израиль вывел войска, однако Тель-Авив уже отверг это условие.

США и Израиль начали войну 28 февраля, отчасти для того, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия. Трамп называл различные цели войны, иногда заявляя, что она положит конец ядерной и ракетной программам Ирана, а также его поддержке "Хезболлах" и других военизированных группировок в регионе. Он также предположил, что война может привести к свержению иранского правительства.

Промежуточное соглашение не позволяет достичь всех этих целей, но Трамп охарактеризовал его как "очень жёсткое".

Президент-республиканец представляет сделку как жест доброй воли со стороны Белого дома для ведения добросовестных переговоров о долгосрочном соглашении, но одновременно оставил возможность при необходимости отказаться от неё.

"Это меморандум о взаимопонимании, и если он мне не понравится, мы вернёмся к обстрелам и бомбардировкам", - заявил непримиримый Трамп в Париже.