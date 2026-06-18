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Президент США Дональд Трамп подписывает меморандум о взаимопонимании с Ираном (MOU) во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
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Видео. Видео: момент подписания Трампом соглашения США и Ирана в Версале

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Президент США Дональд Трамп 18 июня во дворце Версаля подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном — важный дипломатический шаг, призванный ослабить ближневосточный конфликт, дестабилизирующий регион с февраля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл церемонию вскоре после саммита G7, подчеркнув роль Франции в содействии диалогу между сторонами.

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Соглашение вступает в силу немедленно и запускает 60‑дневный переговорный процесс; торжественная церемония по его итогам назначена в Швейцарии на 19 июня. По словам официальных лиц, инициатива призвана снизить напряжённость в регионе и поддержать стабильность на мировых энергетических рынках.

Меморандум предусматривает в качестве первоочередных мер по укреплению доверия открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады США. Иран также согласился передать свои запасы обогащённого урана под контроль ООН, а более широкий круг вопросов, связанных с его ядерной программой и международными санкциями, будет обсуждаться на предстоящих переговорах.

В случае успеха этот процесс может открыть путь к созданию фонда восстановления объёмом до 300 млрд долларов и позволит Ирану возобновить экспорт нефти. Финансовые рынки позитивно отреагировали на объявление: 18 июня цена нефти марки Brent снизилась на 2,1 %, до 77,87 доллара за баррель, что отражает ожидания улучшения ситуации с поставками энергоресурсов и снижения геополитической неопределённости.

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