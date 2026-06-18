Видео. Великобритания: дебаты Томми Робинсона в Оксфордском союзе вызывают протесты и споры о свободе слова

Несколько сотен протестующих собрались в центре Оксфорда 17 июня, когда ультраправый активист Томми Робинсон прибыл на дебаты в Оксфордском союзе. Демонстранты выстроились у здания исторического дискуссионного клуба, держа плакаты и скандируя лозунги против Робинсона, настоящее имя которого — Стивен Якслі-Леннон, пока служба безопасности контролировала обстановку вокруг площадки. Он должен был выступить в поддержку резолюции «У Запада есть основания с подозрением относиться к исламу» — формулировки, которая вызвала резкую критику со стороны студентов, активистов и местных жителей. По их словам, мероприятие грозило подогреть напряженность и придать легитимность раскалывающей общество риторике.

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Полиция выставила заметный кордон между протестующими и небольшой группой контрдемонстрантов, чтобы не допустить столкновений у Оксфордского союза по мере прибытия Томми Робинсона на дебаты. Противники мероприятия держали плакаты с надписями «Рассизм не обсуждают, его отвергают» и «Никакой трибуны для фашиста Якслі-Леннона», а студентка Оксфорда Майя Хойер-Эванс заявила, что приглашение Робинсона ее не удивило, отметив, что Оксфордский союз нередко зовет скандальных фигур ради привлечения внимания.

Этот эпизод возобновил в Великобритании дискуссию о балансе между свободой выражения и обязанностью академических институтов учитывать последствия приглашения раскалывающих общество публичных деятелей.