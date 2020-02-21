Черногория: церковный вопрос

Черные горы эхом отражают звуки религиозных песнопений. Напряженность снова нарастает в Черногории, маленькой стране Западных Балкан. Сербская православная церковь призвала свою общину выйти на улицы. Два раза в неделю в муниципалитете Биело-Поле собираются огромные толпы людей.

В северной Черногории православные спускаются из своих горных деревень в знак протеста против нового церковного закона. Каковы причины для демонстраций? Попробуем выяснить.

"Мы не отдадим наши святые места!" - скандируют протестующие. Власти утверждают, что во времена Королевства Черногория 100 лет назад религиозные объекты принадлежали государству.

По новому закону, религиозные группы, которые не в состоянии предоставить свидетельства о праве собственности, могут быть ее лишены в пользу государства. Но речь также идет о "сербской идентичности".

Веселин Лесняк, демонстрант, Биело-Поле: "Сербы знали много страданий. Но никогда прежде мы не чувствовали такого позора и предательства, как сейчас, из-за этого нового закона. И я клянусь: моя могила будет сербской могилой".

По мере приближения очередных парламентских выборов в Черногории религия все больше смешивается с политикой. Радикальные группы набирают вес.

Радован - фанат футбола. Он болеет за "Црвену Звезду" из Белграда. На его стене - сербский флаг. Его комната окрашена в цвета сербского футбольного клуба. Радован также активист политической партии, которая выступает за сербско-черногорский юнионизм.

Радован Ракоцевич, блоггер, Биело-Поле: "Я активен в социальных сетях. Я общаюсь с друзьями и знакомыми. Я звоню им по телефону, чтобы пригласить принять участие в наших маршах протеста".

Полиция наблюдает за Радованом и его радикальными друзьями. Они превращают религиозный марш протеста в политическое заявление о сербской идентичности.

Радован Ракоцевич: "Я чувствую себя счастливым, благословленным, это невозможно выразить словами. Вы должны пройти с нашими людьми, чтобы почувствовать силу единства".

Радован основал местное отделение общества Святого Саввы. Еще в 19 веке эта белградская организация боролась за "сербскую идентичность" во всем регионе - связывая религиозные чувства с политическими устремлениями к "Великой Сербии". Мы спросили местного священника, будут ли продолжаться демонстрации.

Отец Дарко, Биело-Поле: "Конечно, мы будем продолжать выступления и протесты, если закон не будет отменен или хотя бы изменен в основных положениях, касающихся нашей церкви".

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Корни этого конфликта глубоко в прошлом. Мы на пути к Цетине, столице бывшего Королевства Черногория. На знаменитый монастырь Цетине претендуют две конкурирующие православные церкви. Сегодня это официальная штаб-квартира Сербской православной церкви.

Черногорская православная церковь рассчитывает вернуть здание себе. Нас пригласил домой митрополит Михаил. Он и его церковь не признаны. В 1920 году Сербская православная церковь поглотила черногорских соседей.

Митрополит Михаил: "В Черногорию вкладывается много денег извне, чтобы сделать возможными эти марши протеста. Сербы, живущие в Сербии, имеют контакты с сербами, живущими в Черногории, и они хотят вернуть Черногорию, а также установить контроль над Черногорской православной церковью, как они это сделали в 1920 году".

А мы отправляемся в Острог, один из самых красивых монастырей Черногории. Правительство хочет уточнить: кому он принадлежит? Новый закон предлагает религиозным общинам зарегистрировать свою собственность. Государство претендует на право собственности на объекты культурного наследия, такие как церкви, но предоставляет общинам возможность их использовать. Сербская православная церковь отвергает такой подход:

Иоанникий, епископ Будимлянско-Никшичский, Сербская православная церковь: "Свобода вероисповедания находится под угрозой. Права собственности нашей церкви под угрозой. Наши святые места под угрозой. Наша правовая преемственность под угрозой. Мы не хотим терять те права, которые мы приобрели за 800 лет. До сих пор вопросов по ним не возникало. Для нас реализация статьи 62 нового закона будет означать, что наша церковная собственность может быть конфискована и передана государству".

В декабре просербские оппозиционные силы пытались сорвать голосование в парламенте по спорному законопроекту. Тот инцидент даже привел к вмешательству сил безопасности. 18 депутатов были задержаны.

Корреспондент Euronews встретился с министром правительства, отвечающим за новый закон о церкви.

Euronews: "Видите ли вы опасность дестабилизации вашего государства, Черногории, из-за пределов страны?"

Мехмед Зенка, министр по правам человека и правам меньшинств Черногории: "Каждый день, все чаще и чаще, на этих протестах слышны политические лозунги. Люди кричат: "Сербия, Косово, Сербия, Косово!" Цель очевидна - дестабилизировать Черногорию и поставить под сомнение ее государственность. Россия и Сербия были против нашей независимости и против интеграции Черногории в НАТО. Их борьба за дестабилизацию Черногории продолжается, они хотят показать, что это государство не может существовать. Религиозными чувствами населения манипулируют. Мы не хотим забирать чью-то церковь, чтобы отдать ее кому-то другому".

Чтобы разобраться в ситуации, мы отправились в государственный архив. Во времена Королевства Черногория религиозными зданиями и землей, на которой они были построены, владело государство, предоставлявшее их в пользование церкви. Новый закон хочет того же.

Саша Томанович, директор Государственного архива Черногории: "Это официальное письмо от 1884 года. Один из священников монастыря Пива и митрополит Митрофан Бан просит Министерство по делам религии разрешить ему арендовать часть земли монастыря, чтобы заработать немного денег, потому что монастырь находился в плохом состоянии. Таким образом, этот документ демонстрирует правительственный контроль над хозяйственными делами церкви и показывает, как государство и Черногорская православная церковь уважали друг друга".

Вернемся к Радовану. Полиция допросила его несколько дней назад, подозревая, что он нарисовал эти сербские флаги. Радован отрицает это обвинение. Но он уверен в том, что "сербская идентичность" под угрозой.

Радован Ракоцевич, блоггер: "После референдума о независимости Черногории против нас началась дискриминация. Причина очевидна - из-за того, что сербский народ проголосовал на сто процентов за государственное единство Черногории и Сербии".

Европейские институты010-e) призывают черногорские власти и Православную церковь разрешить конфликт путем диалога. Но путешествие по Черногории показывает, что страх и ненависть все еще живы:

"Это - Сербия! Смерть - Черногории!" - путешествуя по горам этой страны, вы все еще можете увидеть такие надписи.