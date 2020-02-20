Российский турбизнес страдает от коронавируса

Из-за мер, принятых Москвой в связи с эпидемией коронавируса, отечественный турбизнес может потерять до 3 млрд рублей в феврале-марте и свыше 30 млрд, если введенные ограничения сохранятся в летний период. Об этом заявляет Ассоциация туроператоров России. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичной приостановке въезда в страну граждан Китая.

"Обычно в этот период наши медицинские организации работают с нагрузкой, наши врачи работают с нагрузкой. Мы посчитали, что до тех пор пока в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничительные меры, мы считаем, что мы должны решения ужесточить", - заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В прошлом году Россию посетили 1,5 млн китайцев. Теперь въезд в страну закрыт не только для туристов, но и тех граждан, которые собирались приехать по частным приглашениям, на учебу или ради трудоустройства. Исключения сделаны для обладателей служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз.

"В начале января наши прогнозы были более оптимистичным. Мы думали, что, может быть, к лету рынок восстановится. Но сейчас понимаем, что сезон пропал, испорчен", - отмечает председатель Комиссии по продвижению экспорта услуг и развитию въездного туризма Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Иван Введенский.

О возможном восстановлении китайского турпотока можно будет говорить не раньше мая, заявляют эксперты - после нормализации ситуации с коронавирусом. До того оператором советуют искать гостям из Поднебесной замену - например, привлекать низкими ценами путешественников из стран Ближнего Востока и Европы.

"Здесь под Кремлем, где обычно яблоку негде упасть, поскольку везде группы из Поднебесной, необычно пусто. Новые запретительные меры с неопределенным сроком ударят не только по туристическому сектору России, который явно делал ставку на Китай, но и по другим отраслям, в которых задействованы китайские работники - по сельскому хозяйству, например. На данный момент масштаб потрясений оценить очень сложно корреспондент", - передает из Москвы корреспондент Euronews Галина Полонская.