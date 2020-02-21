Резкий всплеск COVID-19 в Южной Корее

Два южнокорейских города, Дэгу и Чондо, объявлены "зонами особого внимания" из-за распространения коронавируса. Всего за несколько дней число подтверждённых заражений резко возросло с 30 человек до более чем 150. В четверг власти сообщили о первой смерти.

Пока речь не идёт о полномасштабной изоляции городов, но их жителям рекомендовано без нужды не выходить их дома и соблюдать все возможные меры предосторожности.

Чон Се Гюн, премьер-министр Южной Кореи:

"Наступил момент, когда правительство страны, местные власти, граждане и система здравоохранения должны сосредоточить свою энергию и знания".

В Тэгу "нулевым пациентом", по данным южнокорейских властей, оказалась женщина, которая не путешествовала за границу, не знала о заболевании и продолжала вести активную жизнь, в частности, посещала церковь: её прихожане и составили большинство заразившихся в городе с населением в 2,5 миллиона человек.

В то же время Всемирная Организация здравоохранения предполагает, что несмотря на всё новые вспышки за пределами Китая, в целом число заражений стабильно идёт на спад уже с конца января.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Необходимо найти баланс, нужно финансировать и обычные меры, позволяющие сдержать распространение вируса, и в то же время нужно быть готовыми ко всему и вкладывать средства в разработку вакцины".

В то же самое время учёт заражений в Китае затруднён: минздрав там по меньшей мере дважды менял критерии, в соответствии с этим менялись и цифры.

По данным на утро пятницы, число заболевших в Китае превышает 75,5 тысяч человек, из которых более 2200 скончались. В 26 других странах, включая Россию — более 1250 заразившихся, из них 11 человек умерли.