Коронавирус бьет по туризму Европы

Коронавирус сильно ударил по мировому туризму. Сначала из-за него пострадали азиатские страны по соседству с Китаем. Затем его волны с отменами турпоездок обрушились на европейские страны.

На Санторини, любимом острове китайцев, выбирающих Грецию для своих отпусков, ощущается "эффект домино".

Антонис Илиопулос, глава компании Santorini Hoteliers: "Отмены достигли 60-70% за февраль и март. Но мы боимся, что в следующем месяце, в апреле, у нас будет 100-процентное аннулирование, так как консульства прекратили выдавать туристические визы. У нас есть клиенты со всего мира, которые планировали отправиться на Санторини. Теперь они звонят в отели и спрашивают, будут ли в отеле китайцы".

Подобное сейчас происходит по всей Европе. Туристы из разных стран, особенно из США, отменяют свои поездки, когда узнают, что будут отдыхать рядом с китайцами.

В Греции местные жители держатся от гостей из Азии на расстоянии. Во время нашего интервью с туристом из Южной Кореи проезжавший мимо водитель крикнул ему: "Вы должны носить маску!".

"У меня в сумке есть маска, но я ее не ношу", - говорит этот турист.

Ли Фанг прибыл в Афины из Пекина два дня назад. Мы спросили у него, чувствует ли он, что местные жители относятся к нему с опаской.

"Может быть. Я говорю, может быть. Но люди в этом городе добрые. Таксисты, официанты и многие другие, все добры к нам. Никто нас не преследует", - говорит Ли Фанг.

Напряжённость на греческих островах ощущается оттого, что местные жители боятся заразиться короновирусом, а китайские туристы не желают проводить свой отпуск в масках, и несмотря на гневные требования, ходят повсюду без них.