Ирландский выбор

Ирландия процветает. Занятость находится на рекордном уровне, темпы экономического роста - самые высокие в ЕС. Однако, несмотря на это, в преддверии парламентских выборов преобладали дебаты о тех, кому негде жить.

А бездомных в стране - около 10 тысяч. Такие люди, как Патрик Хайнс, который уже 4 месяца живет в палатке, потеряли всякую веру в правительство Лео ВарАдкара.

Патрик Хайнс, бездомный: "Я думаю, что если бы Лео Варадкар или кто-либо из членов его партии вместо того, чтобы вести пустые разговоры по вопросу о бездомности, вышли и провели несколько ночей с бездомными, испытали это на себе, узнали, что такое общежития, возможно, у них была бы другая точка зрения, другой взгляд на это, и они могли бы помочь нам намного больше, потому что они ничего не делают, абсолютно ничего!"

Кандидаты от всех ирландских политических партий также спорили о состоянии системы здравоохранения - списки очередников, которым необходима серьезная медицинская помощь, продолжают расти.

Келли Таллант страдает тяжелым заболеванием легких и недавно ей пришлось 42 часа ждать приема у врача на больничной каталке без сна.

Келли Таллант, пациентка: "Это абсолютно позорно. За пределами больницы скорой помощи поддержки нет. Моя функция легких падает до 39 процентов, это треть функции нормального человека. Физиотерапия недоступна, ее приходится ждать по 5 месяцев. Когда я резко похудела, у меня не было ни поддержки диетолога, ни поддержки медсестер. По сути, ваш консультант - это ваш врач общей практики, и когда вы к нему идете, вы должны молиться, чтобы он помог, а не отправил вас в больницу скорой помощи".

Бездомность, некачественное медицинское обслуживание, надвигающийся пенсионный кризис и другие проблемы, по мнению аналитиков, дорого обойдутся правительству в эти выходные.

Фиах Келли, политический корреспондент Irish Times: "Эти проблемы навредили "Фине гэл" и привели к устоявшемуся стереотипу о том, что эта партия, возможно, представляет интересы людей со средним и более высоким уровнем доходов. Это была палка, которую в последние годы использовали их противники, чтобы их побить".

Кен Маррей, Euronews: "В эти выходные ирландцы пойдут на вторые всеобщие выборы за четыре года. Ни одна из партий не получит абсолютного большинства, что означает, что следующее правительство будет либо правительством меньшинства, либо будет образована большая многопартийная коалиция. Исход выборов станет ясен к вечеру воскресенья".