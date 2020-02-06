Испытание для Варадкара, испытание для Ирландии

Ирландия готовится к парламентским выборам, которые могут обернуться поражением партии нынешнего премьер-министра Лео Варадкара. Во всяком случае, последние соцопросы свидетельствуют о падении рейтинга Фине Гэл — по данным The Irish Times, она опустилась на третье место. За партию Варадкара готовы проголосовать 20% опрошенных, за оппозиционные «Шинн Фейн» и «Фианна Файл», соответственно, 25 и 23%. Лидер «Фине Гэл» уже заявил, что не готов к сотрудничеству со своими оппонентами:

_«Чего я не стану делать, так это вести переговоры о коалиции с Шинн Фейн. Меня беспокоит их прошлое, но ещё больше — настоящее и будущее. Это партия, например, не поддерживает Специальный уголовный суд, который позволяет изолировать убийц полицейских, террористов ИРА. Но они терпимее относятся к преступникам».

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В Шинн Фейн, в свою очередь, говорят о реванше. Партия рассчитывает на новую правящую коалицию и на смену политического курса страны, — заявляет лидер «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд:

«Я думаю, всё больше людей хочет альтернативы. Я хочу, чтобы они увидели, что такое правительство с участием партии, которая исключительно и безапелляционно борется за рабочих, за семьи, за людей».

Падение рейтинга «Фине Гэл» связывают с кризисом системы здравоохранения, — в стране не хватает больниц и специалистов, — а также с ростом числа бездомных. Кроме того оппоненты Варадкара жалуются в целом на ухудшение качества жизни в Ирландии.