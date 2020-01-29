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В среду британские депутаты Европарламента трогательно простились со своими европейскими коллегами. В преддверии голосования по соглашению о выходе Великобритании из состава ЕС, законодатели собрались вместе, чтобы отметить почти пятьдесят лет совместной работы. В тот же день Европарламент одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Сделку поддержал 621 депутат, против высказались 49, 13 воздержались."Брексит" вышел на финишную прямую. Все формальности должны быть завершены 30 января. 31 января Великобритания покинет ЕС.

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