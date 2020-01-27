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По меньшей мере 26 человек стали жертвами непогоды на Мадагаскаре. Пятнадцать числятся пропавшими без вести. Тысячи были вынуждены покинуть свои дома. На северо-запад острова обрушились сильные дожди, которые практически не прекращались в течение нескольких дней. Сезон дождей обычно длится с октября по апрель. От январских ливней на Мадагаскаре пострадали более 100 тысяч человек. Из-за проблем с транспортным сообщением возникли трудности с доставкой в ряд районов продовольственных и промышленных товаров.

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