По меньшей мере 26 человек стали жертвами непогоды на Мадагаскаре. Пятнадцать числятся пропавшими без вести. Тысячи были вынуждены покинуть свои дома. На северо-запад острова обрушились сильные дожди, которые практически не прекращались в течение нескольких дней. Сезон дождей обычно длится с октября по апрель. От январских ливней на Мадагаскаре пострадали более 100 тысяч человек. Из-за проблем с транспортным сообщением возникли трудности с доставкой в ряд районов продовольственных и промышленных товаров.