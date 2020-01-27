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Брюссельское бюро

Британские евродепутаты готовятся покинуть Брюссель

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 Мария Сашинская
Британские евродепутаты готовятся покинуть Брюссель
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euronews
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Джудит Бантинг не хочет уходить. Она заняла свое место депутата в Европейском парламенте в июле прошлого года, а теперь должна его покинуть.

Джудит Бантинг, евродепутат от Великобритании

"Это ужасно, это просто ужасно! У меня есть команда из четырех человек в Великобритании и два помощника здесь. От них придется отказаться после 31 января. Некому будет помогать. Нам будут выставлены неоплаченные счета, нужно будет позаботиться о расходах на миссию".

Работа офиса евродепутата продолжится вплоть до последнего дня. Джудит Бантинг входила в состав комитета по промышленности, исследованиям и энергетике. Она также работала в составе делегации по связям с Корейским полуостровом и Индией. Последним местом, где ей удалось отметиться, стал комитет по культуре. Депутат занималась вопросами финансирования.

Джудит Бантинг, евродепутат от Великобритании

"Необходимо больше прозрачности в отношении того, как заключаются контракты, и нужно дать понять маломому и среднему бизнесу, что они так же могут участвовать в проектах".

Джудит Бантинг была увлечена своей работой, но теперь ее предстоит передать кому-нибудь другому. Женщина планирует вернуться в Великобританию, чтобы возобновить свою карьеру в медиа индустрии. В прошлом году она в составе либеральных демократов проводила кампанию против "брексита", а теперь считает, что у Великобритании должен быть период вне ЕС.

Джудит Бантинг, евродепутат от Великобритании

"Мы должны смириться. Евросоюз - это замечательно, и он поддерживал нас, но мы сами решили уйти. Мы не можем завтра вернуться, сказав, что передумали. Теперь это невозможно".

73 места, которые британские депутаты занимают в Европарламенте, будут распределены среди стран, оставшихся в ЕС.

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