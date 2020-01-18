Гибралтар в ожидании "брексита"

Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара, британской заморской территории на юге Пиренейского полуострова, прокомментировал то, как он видит условия пересечения границы с Испанией и отношения с этой страной после того, как Соединённое Королевство покинет Европейский союз. По его словам, ничто не должно помешать свободе передвижения между Гибралтаром ЕС.

«Если посмотреть на другие микрогосударства в Европе, они пользуются преимуществами Шенгенской зоны, даже если они не являются полноправными членами шенгенской системы обмена информацией. Существует возможность свободно передвигаться между территориями Евросоюза и этими микрогосударства. Имеет ли смысл для Евросоюза то, чтобы 2,5 кв мили на крайнем юге Пиренейского полуострова не были доступны гражданам ЕС. Я так не думаю».

Британия аннексировала Гибралтар еще в 1713 г. (в результате Войны за испанское наследство), но до сих пор Испания не оставляет надежды вернуть суверенитет над этой территории. На референдуме 2002 г. эту перспективу отвергли почти 99% гибралтарцев.

«Теперь когда Испания всё больше становится современной европейской демократией, она должна окончательно отказаться от идеи, что она однажды сможет узурпировать суверенитет Гибралтара без согласия гибралтарцев, не спросив мнения народа Гибралтара».

Около 28,5 тыс человек пересекают границу Испании с Гибралтаром ежедневно. Задача политиков – не осложнить жизнь этих людей после 31 января.