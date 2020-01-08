Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Великобритания и Евросоюз останутся "лучшими друзьями", но после "брексита" уже "не будут так близки, как раньше".

Фон дер Лейен также предупредила, что к концу 2020 года невозможно будет достичь всеобъемлющей торговой сделки между ЕС и Великобританией. Борис Джонсон, в свою очередь, настаивает, что сделка в срок возможна.

Винсент Макавини, Euronews

"После того, как Великобритания покинет ЕС 31 января, все остальные европейские страны и их 27 лидеров должны будут подписать мандат, который затем будет передан Брюсселю. Таким образом, переговоры фактически не смогут начаться до марта. Многие, особенно представители оппозиционных партий, обеспокоены тем, что, имея всего 10 месяцев, добиться сделки будет очень трудно. Обычно это занимает годы. Так что соглашение может быть только общим, несмотря на то, что премьер-министр Великобритании желает получить полную и всеобъемлющую сделку".