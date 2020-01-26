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На австрийском горнолыжном курорте Кицбюэль в эти выходные проходит этап Кубка мира. Здесь расположена знаменитая трасса Стрейф. На спортивный праздник приезжает множество туристов и любителей лыж. А в роскошной гостинице Stanglwirt проходит вечеринка для VIP-гостей, на которой часто бывает актер и политик Арнольд Шварценеггер. Для приглашенных готовят 3000 сосисок вайсвурст. Гости приходят на вечеринку в национальных костюмах ледерхозе и дирндль.

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