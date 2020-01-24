Чем запомнится эта неделя? Мы собрали лучшие видео из рубрики NoComment в этом двухминутном ролике.
- В Нидерландах стартовал сезон тюльпанов. По этому случаю в Амстердаме устроили настоящий праздник. Центральную площадь столицы – Дам – украсили десятки тысяч тюльпанов всех цветов радуги.
- Принц Чарльз встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давоcе. Наследник британского престола назвал юную шведку "выдающейся личностью".
- Вскоре после поездки в Давос Чарльз отправился в Израиль на мероприятия, посвященные 75-ой годовщине со дня освобождения узников Освенцима. На торжества приехали также Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Майк Пенс, Франк Вальтер-Штайенмайер и другие зарубежные политики.
- Оркестр и хор Парижской оперы устроили концерт на ступенях театра. Тем самым артисты выразили поддержку забастовочному движению, выступающему против принятия пенсионной реформы. Выступление завершилось исполнением национального гимна - "Марсельезы".
- Кения переживает самое масштабное за 25 лет нашествие пустынной саранчи. Оно несет беспрецедентную угрозу продовольственной безопасности в беднейших странах мира.
- Мигранты из Гондураса идут пешком в США. Сейчас она пересекают территорию Мексики. Это первый в нынешнем году караван мигрантов.
- Улицы каталонского городка Тосса-де-Мар накрыло густой морской пеной из-за обрушившегося на регион шторма "Глория". Местные жители пытались очистить улицы, но их попытки были тщетны: мешал сильный ветер.
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