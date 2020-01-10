Самое интересное за неделю в рубрике No Comment

Мы собрали для вас самое интересное за прошедшую неделю:
- У электровелосипеда Hydrofoiler XE-1 есть педали, электрический двигатель и аккумулятор. Он очень похож на электрический велосипед, только вместо колес у него крылья из углеродного волокна, с помощью которых он может двигаться по воде со скоростью до 20 км/ч.
- Мужчины танцуют и поют в ледяных водах реки Тунджа во время празднования Дня Богоявления в болгарском городе Калофер.
- В Киото около 100 гейш собрались в одном из залов района Гион. Они нарядились в традиционные кимоно и украсили прически рисовыми колосьями. Девушки дали обещание свято хранить традиции, упорно тренироваться, чтобы показывать высокий уровень своего мастерства.
- Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории острова после нескольких землетрясений, произошедших с начала года. Накануне в городе Понсе на юго-западе страны из-за последствий толчков магнитудой 6,4 погиб 77-летний мужчина, пострадали еще 8 человек.
- В киевском аэропорту Борисполь был установлен временный мемориал для девяти погибших членов экипажа "Международных авиалиний Украины" (МАУ). В среду Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.
- Сотни тысяч католиков на Филиппинах в четверг ходили вокруг многовековой деревянной статуи Иисуса Христа, которая, как считается, обладает целебными свойствами. Верующие молились за хорошее здоровье и достаток в новом году.
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