Французская пенсионная реформа: кто кого?

С самого начала движения протеста против проекта пенсионной реформы как правительство, так и профсоюзы дали понять, что не пойдут на уступки. И хотя с тех пор премьер-министр объявил, что исключение из универсальной пенсионной системы будет сделано для целого ряда профессиональный категорий (пожарных, полицейских, моряков, пилотов, авиадиспетчеров), забастовщики продолжают требовать полного отказа от так называемого "расчетного возраста" для получения полной пенсии.

"Это не следует считать неоправданной твердостью, речь идет об амбициозном плане. О решимости проводит в жизнь этот амбициозный план реформы, которая - для многих французов и по многим показателям - принесет с собой более справедливую систему. Именно в этом, на мой взгляд, состоит ответственная политика. Социальный диалог существует, и в ближайшие дни, надеюсь, мы сможем достичь долгожданного компромисса", - заявил в интервью Euronews министр транспорта Жан-Батист Джебари.

Не только французские. но и международные обозреватели считают, что французскому правительству не стоит заламывать руки забастовщикам и профсоюзам. Глава Сената призвал правительство пересмотреть календарь реформы и, пока идут переговоры, не вносить на рассмотрение парламента проект закона 17 февраля, как то планируется в настоящее время.

"Сколько бы ни длилось забастовочное движение и по какому сценарию оно бы ни развивалось, оно оставит очень глубокие шрамы во французском обществе, гораздо глубже, чем последствия для экономики и недополученная забастовщиками зарплата", - говорит лидер профсоюза CFE-CGC Франсуа Омериль.

Как бы ни развивались события, это движение протеста против пенсионной реформы войдет в историю как самое продолжительное, по сравнению с забастовками 1995 года и даже волнениями мая 1968-го, пишут французские СМИ.