Французские профсоюзы выходят на тропу войны

Профсоюзы Франции мобилизуются после объявления правительством страны о реформе пенсионной системы. Она повышает возраст выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет. По словам премьер-министра Элизабет Борн, эти меры необходимы для обеспечивания выживания системы и будут вводиться поэтапно до 2030 года.

Профсоюзы давно предупреждали, что будут выступать против любого увеличения пенсионного возраста до 64 или 65 лет.

Лоран Бержер, генеральный секретарь профсоюза CFDT, говорит:

"После правительственного объявления о реформе все профсоюзы немедленно собрались вместе, чтобы выработать общий ответ межпрофессиональной мобилизации. Это произойдет в форме первого дня забастовок и демонстраций 19 января 2023 года".

Профсоюзы, категорически отвергают проект и предупреждают, что мобилизация 19 января станет лишь началом серии акций, направленных на то, чтобы заставить правительство уступить. Они говорят, что нововведения сильно ударят по всем работникам, и особенно по тем, кто рано начал работать или занимается тяжёлым физическим трудом. Однако пенсионная реформа, инициированная правительством, пользуется поддержкой работодателей и консервативных сил.