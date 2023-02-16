Марсель - против пенсионной реформы

Марсель — один из десятков французских городов, где проходят протесты против пенсионной реформы. Это пятая общенациональная забастовка против законопроекта, который повышает минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

В прошлую субботу по всей Франции протестовали около миллиона человек. В четверг их стало меньше, так как в нескольких регионах начались школьные каникулы, но главная цель профсоюзов — парализовать страну 7 марта.

Тем временем парламентские дебаты по реформе в Национальном собрании вступают в завершающую стадию. С полуночи пятницы текст будет представлен на рассмотрение, а затем отправлен в Сенат.