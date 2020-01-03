Таканакуй: кулачные бои по-перуански

Кулачные бои по-перуански: каждый год в городе Куско собираются тысячи людей, чтобы посмотреть на поединки во время традиционного фестиваля борьбы под названием Таканакуй, что в переводе с языка индейцев кечау означает "два человека бьют друга". Фестиваль проводится и в других городах региона и символизирует возможность оставить накопившиеся проблемы в старом году и начать новый год с чистого листа. На кулачных боя решаются разные проблемы — от земельных споров до любовных вопросов. В конце поединка соперники должны обнять друг друга.
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