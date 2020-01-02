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Джакарта ушла под воду

До 26 человек возросло число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство социального обеспечения страны. Непогода началась в канун Нового года: из-за муссонных ливней уровень воды в отдельных кварталах достиг трех метров. Повреждены тысячи домов, столица обесточена.

Из зоны наводнений вывезены свыше 30 тысяч человек. Размытые дороги и оползни затрудняют работу спасателей, которые не могут добраться до некоторых пострадавших.

По мнению президента Индонезии, одна из причин нынешних затоплений - задержки в строительстве инфраструктурных проектов по борьбе с наводнениями. Возведение некоторых из них откладывалось с 2017 года из-за проблем с покупкой земель.

Синоптики обещают сохранение сложных погодных условий как минимум до 7 января.

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