Джакарта ушла под воду

До 26 человек возросло число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство социального обеспечения страны. Непогода началась в канун Нового года: из-за муссонных ливней уровень воды в отдельных кварталах достиг трех метров. Повреждены тысячи домов, столица обесточена.
Из зоны наводнений вывезены свыше 30 тысяч человек. Размытые дороги и оползни затрудняют работу спасателей, которые не могут добраться до некоторых пострадавших.
По мнению президента Индонезии, одна из причин нынешних затоплений - задержки в строительстве инфраструктурных проектов по борьбе с наводнениями. Возведение некоторых из них откладывалось с 2017 года из-за проблем с покупкой земель.
Синоптики обещают сохранение сложных погодных условий как минимум до 7 января.
Другие No Comment
В Гонконге депутатский мандат не спасает от полиции
В Новый год, как в омут
Праздничные салюты в новогоднюю ночь
Сидней в огне фейерверков
Мир встречает новый год
Трёхметровая крыса на счастье
Япония: гигантские лепешки в храме Ацута
Ирак: очередная фаза борьбы с ИГИЛ
Кофейный Тутанхамон
Индия: протест против жестокости полиции
"Прекрасная Малайзия" на фестивале света
Акция "желтых жилетов" в Париже
Марадона в гостях у президента Аргентины
Потасовка в парламенте Сербии