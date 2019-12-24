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Италия

Катаклизм, которого можно было избежать

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  Giorgia Orlandi 
Катаклизм, которого можно было избежать
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Euronews
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Венеция под водой. Так город выглядел месяц назад – уровень воды в каналах достиг своего максимума за последние полвека. Серьезный ущерб был нанесен практически всем зданиям в историческом центре: дворцам и музеям, жилым домам и ресторанам, магазинам и памятникам. Туристическая индустрия подсчитывает потери: бронирование гостиниц снизилось на 40% . Но венецианцев возмущает больше всего то, что такого катаклизма можно было избежать.

Мы отправились посмотреть на знаменитый заградительный барьер, часть проекта MOSE, призванный защитить Венецию и другие города, расположенные по берегам Венецианской лагуны, от наводнений. Он стоит порядка 5 с половиной миллиарда евро и должен был быть введён в эксплуатацию – 2016 год.

Коррупционные скандалы и протесты экологов не позволили завершить строительство в намеченный срок. Главная задача на сегодня - сохранить то, что уже было построено.

"Как вы можете видеть, позади меня открыт один из главных барьеров. Прямо из-под конструкции выгребают песок, накопившийся там за три с половиной года", - передает корреспондент Евроньюс Джоржия Орланди.

На поддержание барьера в год тратится около 100 млн евро.

_"Система функционирует, шлюзные ворота могут открываться, но нам необходимо проводить техническое обслуживание и следить за наиболее хрупкой частью конструкции _–_ петлями. Мы обнаружили здесь части, тронутые коррозией, убрали их и заменили, так что теперь все работает как надо", _–заверяет официальный представитель MOSE Моника Амброзини.

Мы спускаемся в операционную одного из четырех шлюзов и оказываемся на 20-метровой глубине, в самом сердце конструкции. На завершающем этапе строительства здесь трудятся 80 специалистов.

"Мы занимаемся поддержанием того, что уже было построено, и в то же время завершаем строительство подсобных помещений", - рассказывает прораб Алессандро Сору.

Возведение конструкций, обслуживание уже готовых, коррозия и рост затрат - все это отодвигает дату введения системы в эксплуатацию.

"Система шлюзов еще ни разу не проходила проверку при экстремальных погодных условиях, – говорит журналист издания “La Nuova Venezia” Альберто Витуччи. – Такие "стресс-тесты" раньше никогда не проводились, но начнутся в будущем году. По их результатам, с 2020 по 2021 год, мы и поймем, остаются ли у проекта МОЗЕ проблемы и будет ли отложен окончательный срок его ввода в эксплуатацию".

Венеция рассчитывает на технический прогресс, но пока, как и века назад, вынуждена возводить на улицах деревянные мостки, поскольку угроза наводнений сохраняется.

Журналист • Юрий Смирнов

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