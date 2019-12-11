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Клубы пара над Варшавой

Крупная авария в теплосети Варшавы: магистральная труба с горячей водой лопнула на протяжении нескольких сотен метров. Весь район в центре польской столицы заволокло клубами пара.

Полицейские и пожарные перекрыли автомобильное движение и помогали эвакуироваться водителям, которые не могли выбраться из машин из-за разлитого на улице кипятка.

Городские власти пока не могут сказать, сколько времени потребуется на устранение последствий и восстановление горячего водоснабжения.

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