Клубы пара над Варшавой

Крупная авария в теплосети Варшавы: магистральная труба с горячей водой лопнула на протяжении нескольких сотен метров. Весь район в центре польской столицы заволокло клубами пара.

Полицейские и пожарные перекрыли автомобильное движение и помогали эвакуироваться водителям, которые не могли выбраться из машин из-за разлитого на улице кипятка.

Городские власти пока не могут сказать, сколько времени потребуется на устранение последствий и восстановление горячего водоснабжения.