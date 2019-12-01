Молодежь Янгона в поддержку Аун Сан Су Чжи

Поядка 700 демонстрантов вышли на улицы в Янгоне, чтобы выразить поддержку лидеру Мьянмы, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. "Мы любим маму Су" - под таким лозунгом участники манифестации выступили в защиту лидера, которой предстоит защитить политику страны в ответ на обвинения Международного суда ООН в геноциде.

Вопрос о геноциде народности Рохинджа со стороны военных в Мьянме разбирается по запросу Гамбии, выступающей от имени Организации исламского сотрудничества. В 2017 году после ряда нападений вооруженных отрядов на военных около 700 тысяч представителей народности Рохинджа были вынуждены покинуть Мьянму.

На слушаниях в Гааге Аун Сан Су Чжи, отвергающая обвинения в геноциде, будет возглавлять делегацию Мьянмы как министр иностранных дел. Предполагается, что разбор ситуации займет несколько лет.