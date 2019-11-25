Красные туфли в память об убитых женщинах

В понедельник в Брюсселе открылась выставка, посвященная Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. На центральной площади были выставлены красные туфли, символизирующие женщин, убитых в результате насилия.

Инсталляция мексиканской художницы Элины Шове нацелена на призыв к борьбе с насилием над женщинами. Аналогичная инсталляция также выставлена в окрестностях Сен-Жиля.

Проект Шове "Красная обувь" запустился в 2009 году в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес с целью повышения осведомленности о количестве женщин и девочек, пропавших без вести в городе.

С тех пор инсталляция "путешествует" по всей Мексике, США и Европе.