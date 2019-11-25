Французы отмечают ореховый праздник

Орехи на смену "Божоле Нуво". Отметив в ночь на третий четверг ноября праздник знаменитого на весь мир вина, французы переходят к восхвалению другого любимого продукта. Каждый год в деревне Ватилье в департаменте Изер на юго-востоке страны фермеры и местные жители собираются, чтобы вместе расколоть первые грецкие орехи этого года. Сегодняшний урожай почти на 30% меньше предыдущего. Главная причина - непогода: частый град, сильный ветер. Да и все больше людей оставляют этот трудоемкий и далеко не всегда прибыльный бизнес.
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