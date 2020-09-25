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Франция

Браслет для обидчика

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 Елена Караева
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Количество фемицидов во Франции за прошлый год выросло на 21%
Количество фемицидов во Франции за прошлый год выросло на 21%   -   Авторское право  Michel Euler/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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Во Франции для тех, кто был признан виновным в домашнем насилии, вводится практика постоянного ношения электронных браслетов с геолокализацией.

Система навигации отслеживает передвижение обидчиков, и в случае их приближения к жертве на небезопасное для той расстояние, оповещает ее об этом.

Эрик Дюпон-Моретти, министр юстиции Франции, заявил, что "система начнет полностью действовать на территории страны к концу текущего года. В настоящий момент администрация пенитенциарных учреждений уже получила 1000 штук таких браслетов, они активированы".

Франция берет пример с соседней Испании, где подобные меры по защите женщин действуют уже некоторое время.

Во стране каждые три дня женщина становится жертвой домашнего насилия, и это только то, что попадает в криминальную хронику.

О том, что реальные цифры тех, кто подвергается побоям и издевательствам, гораздо выше, говорят феминистские НКО.

Количество фемицидов за прошлый год увеличилось на 21%.

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