"Холодное сердце - 2" покоряет Европу

Долгожданная премьера второй части самого кассового мультфильма за всю историю.
В европейский прокат выходит сиквел "Холодного сердца". Официальная премьера прошла в Лондоне.
Первая часть мультфильма побила рекорд в мировом прокате, собрав 1 млрд 200 млн долларов, а песня "Отпусти и забудь" (Let it go) в исполнении Идины Мензел в Youtube была прослушана около 2 млрд раз.
Голос певицы мы услышим и во второй части нашумевшего мультфильма о приключениях двух сестёр и их верных друзей.
Во второй части мы продолжим следить за приключениями Анны и ее сестры Эльзы, не растерявшей своей способности превращать воду в лед в сопровождении все тех же Кристофа, его верного оленя Свен и никогда не унывающего снеговика Олафа.
Режиссерами сиквела выступили Крис Бак и Дженнифер Ли. Он а стала первой женщиной-режиссером мультфильма со времен создания "Белоснежки и семи гномов" (1937) — первого полнометражного звукового анимационным фильма в мире.
Сюжет не содержит традиционного романтизма, наделяя главных героинь храбростью и амбициями. Что подтверждает Джош Гад, чьим голосом говорит снеговик Олаф.
Критики восприняли "Холодное сердце - 2" довольно тепло, обещая ленте мировой успех, как и случае с первой частью.
В российский прокат мультфильм выходит 28 ноября.