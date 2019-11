"Холодное сердце - 2" покоряет Европу

Долгожданная премьера второй части самого кассового мультфильма за всю историю.

В европейский прокат выходит сиквел "Холодного сердца". Официальная премьера прошла в Лондоне.

Первая часть мультфильма побила рекорд в мировом прокате, собрав 1 млрд 200 млн долларов, а песня "Отпусти и забудь" (Let it go) в исполнении Идины Мензел в Youtube была прослушана около 2 млрд раз.

Голос певицы мы услышим и во второй части нашумевшего мультфильма о приключениях двух сестёр и их верных друзей.

Это что-то новое, видеть двух женских персонажей в главных ролях. Приятно видеть, как они проявляют свою сестринскую любовь друг к другу и не зацикливаются на любви к мужчине.

Интересно смотреть на то, как они поддерживают друг друга в поисках себя и правды в этом мире Идина Мензел актриса, певица

Во второй части мы продолжим следить за приключениями Анны и ее сестры Эльзы, не растерявшей своей способности превращать воду в лед в сопровождении все тех же Кристофа, его верного оленя Свен и никогда не унывающего снеговика Олафа.

Режиссерами сиквела выступили Крис Бак и Дженнифер Ли. Он а стала первой женщиной-режиссером мультфильма со времен создания "Белоснежки и семи гномов" (1937) — первого полнометражного звукового анимационным фильма в мире.

Сюжет не содержит традиционного романтизма, наделяя главных героинь храбростью и амбициями. Что подтверждает Джош Гад, чьим голосом говорит снеговик Олаф.

Обычно в сказках очаровательный принц всех и вся спасает. Правильно? Настоящий поцелуй дарит мужчина, спасший женщину. А этот мультфильм — разрыв шаблона. Первая часть "Холодного сердца" рассказывает о сестринской любви. А ведь любовь между братьями и сестрами очень сильная. Многим из нас она знакома. Также эта история и про любовь к себе Джош Гад актёр

Критики восприняли "Холодное сердце - 2" довольно тепло, обещая ленте мировой успех, как и случае с первой частью.

В российский прокат мультфильм выходит 28 ноября.