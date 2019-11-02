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В Сеуле проходит фестиваль кимчхи

В Сеуле проходит фестиваль кимчхи. Одно из самых популярных блюд корейской кухни в 2003 году было включено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

В традиционный рецепт кимчхи входят: пекинская капуста, квашеные овощи, красный перец, зеленый лук, чеснок и имбирь. В Музее кимчхи в Сеуле собраны 187 рецептов блюда. На трехдневном фестивале, который вот уже пятый год проходит в южнокорейской столице, каждый желающий может сам приготовить традиционное острое лакомство.

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