Видео. "Сделка, прямо сейчас!" Родные заложников протестуют в Тель-Авиве

Группа протестующих, включая родственников заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, заблокировала главное шоссе Тель-Авива Аялон. Растянув транспаранты и держа фотографии захваченных в плен женщин, они требовали от властей Израиля незамедлительно заключить сделку с группировкой об освобождении 130 человек. Вот уже пять месяцев об их судьбе почти ничего неизвестно. Переговоры о прекращении огня, которые длились несколько недель, зашли в тупик. ЦАХАЛ продолжил военную операцию в секторе Газа.

Родные заложников, не скрывая отчаяния, говорят о том, что каждый новый день войны уменьшает шансы на их возвращение домой живыми.

7 октября ХАМАС совершил кровавую вылазку в южные кибуцы Израиля, убив 1200 человек и около 250 взяв в плен. Самому маленькому заложнику - Кфиру Бибасу - на тот момент было 9 месяцев. По ноябрьскому соглашению почти 120 из них были освобождены. Ещё трое были случайно убиты израильскими военными. По данным правительства, по меньшей мере 34 заложника мертвы.