"Катрины" на улицах Мехико

Это не сцены из фильма ужасов — так жители района Тлахуак на юго-востоке Мехико готовятся ко Дню мёртвых. Помимо скульптуры огромного скелета, который как будто выбирается из-под земли, на улицах можно заметить множество "Катрин"(La Catrina), одного из главных символов праздника. Цинковую гравюру "Череп Катрины"в традициях народного творчества "калаверы" (сцены со скелетами) создал в 1913 году мексиканский художник Хосе Гуадалупе Посада.