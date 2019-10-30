"Катрины" на улицах Мехико

Это не сцены из фильма ужасов — так жители района Тлахуак на юго-востоке Мехико готовятся ко Дню мёртвых. Помимо скульптуры огромного скелета, который как будто выбирается из-под земли, на улицах можно заметить множество "Катрин"(La Catrina), одного из главных символов праздника. Цинковую гравюру "Череп Катрины"в традициях народного творчества "калаверы" (сцены со скелетами) создал в 1913 году мексиканский художник Хосе Гуадалупе Посада.
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