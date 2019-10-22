Укиё-э в современном обрамлении

Токио - это место богатых традиций и современных инноваций. Город считается пристанищем для любителей искусства, где древние японские гравюры воссоздают в современном стиле.

В этом году здесь, в Императорском дворце, на престол взошел новый правитель, ознаменовав начало новой эры. Мы рассмотрим токийское искусство в это время перемен, узнаем, каким оно было в прошлом, чем живет сегодня и куда движется дальше.

Мы приехали в институт Адачи, в котором находится одна из крупнейших в Токио коллекций гравюр укиё-э, чтобы узнать больше об этой форме искусства и о том, как она выдержала испытание временем. Эти прекрасные ксилографии на дереве с тонкими линиями и яркими цветами были популярны в Японии в XVII-XIX веках - в эпоху, известную как период Эдо.

Мегури Накаяма, глава Фонда Адачи: "Укиё-э был частью культуры и пользовался популярностью у широкой публики в период Эдо. Гравюры были созданы ремесленниками, на них изображены прекрасные женщины того времени, а также природа".

euronews: "Как вы думаете, почему до сих пор люди говорят об этих картинах?"

Мегури Накаяма: "Я думаю, что сегодня, в эпоху цифровых технологий, эти картины особенно привлекательны - каждая из них написана вручную и именно это делает их особенными".

Многие здания и сцены, изображенные на гравюрах укиё-э, можно увидеть и на современных городских улицах.

euronews: "Это тот же универмаг, он находится здесь уже более трех столетий, только немного выше, но больше нет вида на гору Фудзи. На знаменитой гравюре Утагавы Хиросигэ - люди, пересекающие мост Шин-Охаси, внезапно попадают под ливень. Скорее всего, они шли именно здесь, хотя мост уже не деревянный, и нам определенно повезло сегодня с погодой".

Интересный факт - сам Ван Гог был настолько очарован этой работой, что воспроизвел ее в масляной живописи.

Здесь, в институте Адачи, не только занимаются восстановлением старых и известных гравюр. Фонд сотрудничает также с современными художниками для создания новых оригинальных произведений. Мастера обучаются старинным технологиям, сохраняя традиции для будущих поколений.

Чикура Кичи, художник: "Я был студентом в университете изобразительных искусств, и у меня случайно появилась возможность увидеть технику укиё-э. Я был восхищен высочайшим уровнем этой техники, которая совершенствовалась многими поколениями. Вот так я и начал этим заниматься".

А мы встретились с одним из представителей нового поколения токийских художников, который использует технику укиё-э для создания нового художественного стиля. Акира Ямагучи провел большую часть своей жизни в районе Чуо, где черпал вдохновение. Он согласился показать нам эти места.

euronews: "Именно этот район вдохновил вас на ваши работы?"

Акира Ямагучи, художник: "Вы можете видеть, что этот район отличается от других. Здесь сочетаются современность и старые здания. Это меня вдохновляет и влияет на стили моих картин".

В городских пейзажах Акиры Ямагучи - старомодные японские здания и персонажи соседствуют с современными небоскребами, в которые вплетены элементы научной фантастики. Кроме этого Акира также создает мангу - японские комиксы.

Сегодня манга-индустрия в Японии представлена настолько огромными масштабами, что с легкостью затмевает других иностранных гигантов-производителей комиксов. А места, изображенные японскими мастерами на их рисунках, привлекают посетителей со всего мира.

Нана Мидоро, эксперт: "Манга - важная часть японской культуры и искусства. Есть сходство между манга и укиё-э. Художники манги используют ту же перспективу, что и в работах укиё-э, стремясь выбрать наиболее выгодные ракурсы, чтобы показать действие в каждом кадре".

Для нас стало приятным открытием, что именно Токио - источник вдохновения различных направлений искусства - от укиё-э до манга. И поскольку город постоянно развивается, он продолжает оказывать влияние на новое поколение художников.