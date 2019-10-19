Сотни тысяч демонстрантов собрались в центре Лондона с символикой Европейского союза, пока члены Палаты общин обсуждали в Вестминстерском дворце перспективы «брексита». Протестующие из разных частей Соединённого Королевства настаивают, что британцы в большинстве своём хотят остаться в Евросоюзе. Люди пели гимн ЕС, скандировали «остановите "брексит"», некоторые требовали отставки премьер-министра Бориса Джонсона:

— Я не думаю, что Борис должен оставаться у власти, что за ним должно оставаться последнее слово. Он говорит, что народ высказался по поводу «брексита», но народ ещё не высказался.

— Совершенно необходимо, чтобы во всём этом безумии, которое творилось сегодня в Вестминстерском дворце, было услышано и наше мнение, мнение народа. Для меня это означает остаться в Европе во имя моих детей.

Сторонники «брексита», которые также собирались в центре британской столицы, с возмущением говорили о решениях Палаты общин и о затягивании выхода из ЕС:

— Дэвид Кэмерон говорил, что если есть хотя бы один или несколько голосов за выход, то мы выйдем. Нет слов. Это показывает, насколько они там лицемерны. Они врут, они делают всё, что могут, лишь бы сделать наше общество самым недемократичным в истории.

Решение парламента об отсрочке согласования сделки с Брюсселем о «брексите» противники выхода из ЕС встретили ликованием. Движение «Голос народа», которое организовало эту акцию, призывает Палату общин пойти дальше и назначить повторный референдум о «брексите».