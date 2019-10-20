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Великобритания

«Это не я, это всё парламент!»

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 Павел Барсуков 
«Это не я, это всё парламент!»
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Reuters
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Отсрочка «брексита» нанесёт ущерб интересам Великобритании, Евросоюза и отношениям между двумя сторонами. Об этом британский премьер Борис Джонсон сообщил в личном письме председателю Европейского совета Дональду Туску.

По итогам субботнего голосования в парламенте Лондон направил в Брюссель сразу три документа.

Официальное письмо с просьбой отсрочить «брексит» было составлено депутатами ещё в сентябре, вносить изменения в него запрещает закон. Джонсон отправил европейцам его фотокопию и не стал ставить свою подпись, выразив собственное мнение в личном послании Туску.

Более того, официальный документ был снабжён третьим письмом — комментарием постпреда королевства при ЕС. Он подчёркивает, что запрос отправлен Брюсселю исключительно по инициативе парламента, а не правительства Великобритании.

Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что в понедельник решит , ставить ли на голосование новую сделку с Брюсселем. В субботу депутаты так и не добрались до неё, одобрив так называемую поправку Летвина, согласно которой парламент не будет рассматривать само соглашение, пока не примет все законы, призванные избежать «хаотичного брексита».

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