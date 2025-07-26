Дональд Трамп играет в гольф в Шотландии на фоне протестов

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Президент США Дональд Трамп в субботу сыграл партию в гольф на принадлежащем его семье поле в Шотландии, в то время как сотни жителей Соединенного Королевства вышли на улицы в знак протеста против его визита.

Компанию Трампу на поле в Тернберри составили его сын Эрик и посол США в Великобритании Уоррен Стивенс.

Главный митинг протеста прошел перед консульством США в Эдинбурге, столице Шотландии.

Ораторы на импровизированной сцене говорили, что Трампу здесь не рады, и критиковали британского премьер-министра Кира Стармера за то, что он заключил недавнюю торговую сделку, чтобы избежать жестких пошлин США на товары, импортируемые из Великобритании.

Протесты были запланированы и в других городах: активисты экологических организаций, противники войны Израиля с ХАМАС в Газе и группы сторонников Украины объединились в коалицию "Остановить Трампа".

Во ходе пятидневного визита в Шотландию Трамп планирует обсудить вопросы торговли со Стармером и Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейской комиссии.