Трюки на уницикле

На площадке у пригородного дома в Лагосе мальчишки жонглируют разноцветными цирковыми булавами, сидя на одноколесном велосипеде. Такое исполнительское искусство редко увидишь на лагосских улицах.

Школу для обучения катанию на уницикле, одноколесном велосипеде, открыл 29-летний Олалекан Куёро в 2014 году. Он вспоминает: "Моим первым учеником был семилетний парень. Он меня поразил: мне понадобилось около месяца, чтобы научиться кататься, а у него получилось почти сразу».

Занятия с учениками проходят на площадке рядом с домом. Сейчас в школе занимаются мальчики от 7 до 15 лет. Куёро обучает их различным трюкам.

«Мы уводим детей с улиц, - говорит он. – Они направляют свою энергию в нужное русло, делают что-то интересное и полезное, вместо того, чтобы заниматься ерундой».