Дональд Трамп: Турция в ответе за исламистов

Ответственность за предполагаемых боевиков "Исламского государства" из подконтрольных сирийским курдам тюрем перекладывается на Анкару. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя турецкую военную операцию на севере республики.
Вторжение может серьезно ослабить систему охраны. Риск, что джихадисты окажутся на свободе, высок.
В ЕС отмечают, что военная кампания может помешать началу работы конституционного комитета, и процесс политического урегулирования конфликта еще больше осложнится.
В фильтрационных лагерях на подконтрольных сирийским курдам территориях содержатся как минимум 90 тысяч человек - подозреваемые в принадлежности к "Исламскому государству" и члены их семей.