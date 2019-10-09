США и ЕС выступили против турецкой операции в Сирии

США не одобряют турецкую операцию в Сирии. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп. По его словам, Анкара взяла на себя обязательство защищать мирных жителей и не допустить возникновение гуманитарного кризиса. Цитата: «Мы проследим за тем, как они выполняют эти обязательства».

Все 28 стран Евросоюза, в свою очередь, потребовали от Турции остановить операцию. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что «боевые действия к добру не приведут». К сдержанности Анкару призывает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он при этом отметил, что Турция справедливо опасается за свою безопасность:

_«Я рассчитываю, что Турция будет действовать сдержанно и сделает всё возможное, чтобы любые меры, принимаемые на севере Сирии, были пропорциональны и соразмерны. Мы не должны ставить под угрозу наши достижения в борьбе с общим врагом — ИГИЛ».

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Глубокую озабоченность событиями на севере Сирии выразил генсек ООН Антониу Гутерриш. Как сообщает Reuters, в четверг ситуацию в регионе должен обсудить Совет безопасности ООН.