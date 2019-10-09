Пробка из-за пива

Из-за пива на полтора часа остановилось движение по одной из самых оживлённых автомагистралей Австралии. В 300 км от Сиднея перевернулся грузовик, перевозивший сотни банок напитка. Водитель потерял управление и врезался в отбойник.

Полиции пришлось перекрыть движение в южном направлении, пока дорожные службы собирали раскатившийся по окрестностям груз. Значительная часть ящиков при этом уцелела.

24-летний водитель не пострадал. Врачи не нашли в его крови следов алкоголя или и наркотиков и полагают, что причиной аварии могла стать усталость.